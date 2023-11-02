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استعدّوا... كتل هوائية حارّة بإنتظارنا

2
NOVEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائمًا جزئيًا إلى غائم صباحًا مع أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال أن تكون مترافقة مع برق و رعد وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل على الجبال وفي الداخل. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، يستقر يوم الجمعة وتعود درجات الحرارة إلى الإرتفاع التدريجي وبشكل ملحوظ بسبب سيطرة كتل هوائية حارة نسبيًا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.


-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار في البقاع الاوسط كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم صباحا مع امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية و احتمال ان تكون مترافقة مع برق و رعد و انخفاض في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل على الجبال وفي الداخل. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء تسوء معها الرؤية أحيانا.
الأحد: مشمس اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة واستمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء تسوء معها الرؤية أحيانا.

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