"محاولة اعتراض للقبة الحديدية"... إليكم ما حصل في جنوبًا!

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أشار مراسل قناة "المنار" علي شعيب، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، الى أنّه "في آخر مستجدات الفجر: محاولة اعتراض للقبة الحديدية فجراً في أجواء مرتفعات كفرشوبا، وسقوط عدد من القذائف المعادية في منطقة مفتوحة بين بلدتي الأحمدية والدلافة".



ولفت شعيب إلى أنه, "تمَّ إطلاق قنابل مضيئة في اجواء علما الشعب, والعدو استهدف "وادي العليق" بين بلدتي البستان ومروحين بنحو 30 قذيفة حارقة و ضوئية".



وأضاف, "يستعد الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية لإستكمال عملية البحث عن راعيين مفقودين اطلقت عليهما النار قوات العدو امس قرب نهر الوزاني أثناء رعيهما الماشية".