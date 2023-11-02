ترقب دولي لخطاب السيد حسن

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بعض ما جاء في مانشيت الوطن السورية:

على المقلب السياسي سارت التصريحات السياسية في المنطقة على وقع ترقب خطاب الأمين العام لحزب اللـه السيد حسن نصر اللـه غداً الجمعة، وبعد ساعات من تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي حول متابعة واشنطن عن كثب خطاب نصر اللـه المنتظر وقوله إن رسالة الولايات المتحدة هي عدم توسيع الصراع في المنطقة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى «إسرائيل» والأردن يوم الجمعة مضيفاً: إن بلينكن سيجتمع مع قادة حكومة الاحتلال لمعرفة أحدث مستجدات أهدافهم العسكرية، وأضاف للصحفيين: «سيكرر دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي الإنساني، وسيبحث الحاجة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقليل الضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى عملنا لإيصال المساعدات الإنسانية».