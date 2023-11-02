وتيرة التصعيد سترتفع في الجبهات كافة من غزة الى الجولان السوري الى جنوب لبنان الى اليمن والعراق قبل كلمة السيد

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بقيت جبهة لبنان الجبهة الأشد اشتعالاً، وعمليات جديدة للمقاومة، وخسائر هامة تلحق بكيان الاحتلال، بينما العيون شاخصة على ما سوف تتضمّنه اطلالة السيد حسن نصرالله، من مواقف ومعادلات.



وفيما تترقب الساحة الداخلية وعواصم القرار في العالم إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما ستحمله من مواقف ورسائل ستكون مفصلية وحاسمة سترسم وجهة ومعادلات الحرب وفق ما تشير مصادر مطلعة لـ«البناء»، واصلت المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية تسجيل الإنجازات النوعية في المواجهة الميدانية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط ترجيح خبراء لـ«البناء» أن تتصاعد وتيرة التصعيد في الجبهات كافة من غزة الى الجولان السوري الى جنوب لبنان الى اليمن والعراق حيث سيكون المشهد أكثر اشتعالاً عصر الجمعة المقبل لكي يؤسس لإطلالة السيد نصرالله المليئة بالشرح ورسائل التهديد.