عناوين الصحف ليوم الخميس 2 تشرين الثاني 2023

الأخبار: جيش الخيبة
«الأخبار» تعاين إبداع المقاومة في غزة
هل يبدأ بلينكن «نقاش الحل» من تل أبيب؟
الديار: قتال ملحمي للمقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال يرد بالمجازر
واشنطن تريد وصاية مصرية على «القطاع» واردنية على الضفة
البناء: المقاومة تضع الاحتلال أمام الخيارات الصعبة في الحرب البرية مع فداحة الخسائر / تصدّع الجبهة السياسية الداعمة للعدوان على غزة في ظل صحوة الرأي العام / تمهيد أميركي «إسرائيلي» للانتقال إلى خيار التفاوض والهدنة من بوابة رفح /
الجمهورية: واشنطن تحذر من حرب على جبهتين
الأمم المتحدة: العام متردد في التحرك
اللواء: نصر الله غداً: قصف المدنيِّين سيشعل الحرب
النهار: "إحباط" التمديد لقائد الجيش يقلب الأولويات!
نداء الوطن: نصرالله يعلن غداً "الإستعداد للحرب" وتجاذب بين إيران وإسرائيل
تحذير غربي من تحويل لبنان ملاذاً لـ"حماس" و"الجهاد" بعد غزة
?l'orient le jour: Hezbollah-Jamaa islamiya : de frères d'armes à alliés politiques