عناوين الصحف ليوم الخميس 2 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: جيش الخيبة

«الأخبار» تعاين إبداع المقاومة في غزة

هل يبدأ بلينكن «نقاش الحل» من تل أبيب؟



الديار: قتال ملحمي للمقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال يرد بالمجازر

واشنطن تريد وصاية مصرية على «القطاع» واردنية على الضفة



البناء: المقاومة تضع الاحتلال أمام الخيارات الصعبة في الحرب البرية مع فداحة الخسائر / تصدّع الجبهة السياسية الداعمة للعدوان على غزة في ظل صحوة الرأي العام / تمهيد أميركي «إسرائيلي» للانتقال إلى خيار التفاوض والهدنة من بوابة رفح /

الجمهورية: واشنطن تحذر من حرب على جبهتين

الأمم المتحدة: العام متردد في التحرك



اللواء: نصر الله غداً: قصف المدنيِّين سيشعل الحرب

النهار: "إحباط" التمديد لقائد الجيش يقلب الأولويات!





نداء الوطن: نصرالله يعلن غداً "الإستعداد للحرب" وتجاذب بين إيران وإسرائيل

تحذير غربي من تحويل لبنان ملاذاً لـ"حماس" و"الجهاد" بعد غزة

?l'orient le jour: Hezbollah-Jamaa islamiya : de frères d'armes à alliés politiques