لقاء بين وفد من مجلس قضاء عاليه في التيار و الحزب التقدمي

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في إطار التّعارف و سياسة الإنفتاح التي ينتهجها التيار الوطني الحر، قام وفد من مجلس قضاء عاليه الذي ضمّ أمين سرّ المجلس رامي متى، برت طراد وسلطان فياض، بلقاء وفد من الحزب التقدمي الذي ضمّ وكلاء داخلية الجرد جنبلاط غريزي والغرب بلال جابر والشويفات-خلدة عماد أبي فرج وأمين سر وكالة داخلية عاليه مكرك شهيب، وعضوي الوكالة حمد شميط وريبال ابو زكي كما وأمين عام جبهة التحرير العمالي الوليد شميط في مركز داخلية مدينة عاليه. و قد تطرّق اللقاء إلى مواضيع عامة سياسية وإنمائية كالأوضاع الراهنة من الحرب في غزة مع العدو الإسرائيلي وتداعياتها على لبنان وموضوع النزوح السوري.