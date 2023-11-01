قسطنطين: نحتضن المقاومة من الموقع الذي نمثله ونميز بينها وبين أعمال عسكرية أخرى تنطلق من الأرض اللبنانية

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اشار المستشار السياسي لرئيس التيار انطوان قسطنطين انه لا يمكن في ضوء ما تقوم به إسرائيل في غزة أو على الحدود اللبنانية إلا أن نتوقع الأسوء منها و اضاف قسطنتين ان من يقاوم ويدافع عن لبنان في حدوده الجنوبية ليس معزولاً عن مجتمعه وحتى لو كان لهذه المقاومة طابع دينيٌ إسلامي متمثل بـحزب الله

كما أكد أن حق المقاومة تكفله المواثيق الدولية، داعياً إلى التمييز بين أعمال المقاومة وبين من يسعى لجر لبنان إلى المشاركة في حرب لا يكون اللبنانيون قد اختاروها. وقال إن المقاومة محتضنة من شعبها ومن يرى غير ذلك عليه تصويب البوصلة.