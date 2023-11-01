وفد من “الوطني الحر” جال على فاعليات صيدا

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جال وفد من “التيار الوطني الحر” اليوم، على الفاعليات السياسية في مدينة صيدا، ، ضم نائب رئيس التيار للملف الوطني ربيع عواد والنائبين السابقين أمل أبو زيد وسليم خوري، حيث قاموا بزيارة النائبين الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور أسامة سعد ونائب رئيس المكتب السياسي لـ “الجماعة الإسلامية” في لبنان الدكتور بسام حمود، تكملة للمبادرة التي قام بها رئيس التيار النائب جبران باسيل.

واكد عواد خلال اللقاء مع البزري “التوافق على تجنيب الوطن المخاطر والانقسامات وإعادة تكوين السلطة بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المجلس النيابي”.

ولدى زيارته سعد، اكّد عواد ” حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن حقوقه، وحق لبنان بالدفاع عن أرضه في وجه الإعتداءات الإسرائيلية”، وقال: “تناقشنا في الأفكار التي حملتها المبادرة التشاورية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واهميتها في هذا الظرف”.

ثم زار الوفد نائب رئيس المكتب السياسي لـ”الجماعة الاسلامية” الدكتور بسام حمود، وأوضح عواد بعدها أن “مبادرة التيار تجمع ولا تفرق، خاصة في صيدا التي تفتح قلبها وذراعيها للجميع، وهذه هي الروحية في اللقاء الذي جمعنا بالدكتور حمود في مكتب الجماعة في صيدا”.