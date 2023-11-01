توقيف شخصين في منطقَتي الغبيري وضبية لارتكابهما جرائم مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30 / 10 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات، المواطن (ع.م.) في منطقة الغبيري - الضاحية الجنوبية، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، ونقل أسلحة وذخائر حربية والإتجار بها، وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي.

كما أوقفت دورية أُخرى السوري (م.أ.) في منطقة ضبية - المتن لدخوله خلسة إلى لبنان وتجوّله من دون أوراق قانونية، ولإقدامه على ترويج المخدرات، وضُبطت في حوزته كميّة كبيرة منها.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.