تجنيد أتباع للتنظيم ومراقبة تحركات الجيش وتحديد مواقع لأحد الأحزاب اللبنانية... "داعشي" في قبضة الجيش!

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "مديرية المخابرات أوقفت السوريَّين (م.ه.) و(غ.ح.) لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي. وبالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه دخل إلى لبنان خلسة حيث كُلف بتجنيد أتباع للتنظيم، ومراقبة تحركات الجيش اللبناني وتحديد مواقع لأحد الأحزاب اللبنانية وإحداثيات سجن رومية وتصويره. كما اعترف الثاني بتنفيذ عدة مهمات لصالح التنظيم، وقد أحيل الموقوفان على القضاء المختص".