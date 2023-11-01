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أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أن “المواد الغذائية متوفرة حتى الساعة ولكن في المستودعات والمصانع”، مشيرًا إلى أنّ “الصعوبة تكمن في إيصال هذه المواد إلى المواطنين بسبب المخاوف من انقطاع المحروقات في حال اندلاع الحرب”.

وعن التخزين داخل السوبرماركت بدلًا من المستودعات والمعامل، شدد فهد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، على أن “السوبرماركت لا تعمد إلى التخزين بكميات كافية”، موضحًا أن “الوضع المالي لا يسمح بذلك”.

وقال: “الشركات الخاصة ستعمد إلى تأمين المحروقات لنقل موادها الغذائية بما أن خطة الحكومة للطوارئ لا تشمل السوبرماركت بكميات من المحروقات”، مضيفًا: “في حال الحرب، لبنان سيكون بحصار تام إذا تمّ إقفال المعابر البحرية”.