"في هذه الظروف الدقيقة"... إليكم ما تضمّنته جلسة مجلس الوزراء اليوم

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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم الأربعاء لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.



وبعد إنتهاء الجلسة، تحدث وزير الإعلام زياد مكاري قائلاً: "ندعو جميع الوزراء لتحمّل المسؤولية والعمل معًا في هذه الظروف الدقيقة، وهيئة إدارة الكوارث تقوم بجهد كبير وجماعي في جهوزية لمواجهة أي طارئ".



وأعلن أنه "تم تكليف وزير الاتصالات رفع تقريره النهائي تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في موضوع البريد".

وبدوره، قال وزير الاقتصاد أمين سلام: "هذه الأرض لنا وأحراشنا وجبالنا تتعرض للتدمير بسبب القنابل الفسفورية التي يلقيها العدو الاسرائيلي".



وأضاف، "نحن بالسليم بموضوع استيراد القمح ولا مشكلة لدينا بموضوع التمويل".



ومن جهته، أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أنه "تم وضع خارطة لكل الأراضي الزراعية التي تعرضت للإعتداء وبعضها لا يزال مشتعلًا".