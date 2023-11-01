دعوة من دولة عربية إلى مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان!

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نصحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، “المواطنين الأردنيين، بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى، حرصاً من الوزارة على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة على الأرقام التالية:

– الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

– وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo

وتالياً رابط التسجيل:

‏https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form