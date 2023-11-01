أمطار غزيرة أحيانا.. وبرق ورعد ورياح ناشطة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة في المناطق الداخلية بخاصة البقاع الأوسط ، مترافقة ببرق ورعد.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي دافئ ومتقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، وأمطار متفرقة غزيرة أحيانا شمال البلاد وفي المناطق الداخلية، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. يستقر الطقس يوم الجمعة وتعود درجات الحرارة الى الإرتفاع التدريجي وبشكل ملحوظ بسبب سيطرة كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت ، بين 13 و 23 في طرابلس وبين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد وفي المناطق الداخلية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة في المناطق الداخلية بخاصة البقاع الأوسط ، مترافقة ببرق ورعد.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل، وبداية ارتفاعها على الجبال وفي الداخل، تكون الرطوبة النسبية مرتفعة على الساحل مما تؤدي الى تكون الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة.

السبت: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، وانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح الحارة والجافة بسبب سيطرة الكتلة الهوائية الحارة والتي تؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 16 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب، والأمطار في المناطق الشمالية والداخلية.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 %

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,57

-ساعة غروب الشمس: 16,46