لقاء بين الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحرّ في عاليه

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التقى مدير الداخلية في الحزب الديمقراطي اللبناني رامي دليقان في مقر داخلية الحزب في عاليه، وفداً من مجلس قضاء عاليه في التيار الوطني الحر ضمّ أعضاء المجلس بيرت طراد، وسلطان فياض، وأمين سر المجلس رامي متى،

بحضور رئيس دائرة عاليه في الحزب الديمقراطي أجود جابر، ورئيس دائرة الجرد سلطان عبد الخالق، ونائب رئيس دائرة الشويفات جلال صعب، وأمين سر دائرة عاليه عبير شميط.

وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية الراهنة، والتنسيق في ملف النازحين من أهلنا في لبنان في حال حصول أي عدوان على لبنان، كما عرض المجتمعون ملف النزوح السوري في قضاء عاليه، وتفعيل التواصل والتنسيق ضمن القضاء.