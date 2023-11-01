عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: العدو يستعيد كابوس غزة

العدوّ يدخل إلى «المستنقع»: تقدّم بطيء... نزف متسارع... و«نصر» بعيد

اليمن يدخل الحرب لاخطوط حمراء





الديار: الاحتلال يواصل اجتياحه البرّي لغزّة تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والبحري

غزة تحترق ولا تسقط... مئات الشهداء في غارة على جباليا

تعتيم إسرائيلي حول مسار العملية وعدد الجنود القتلى... وتقدّم قتالي لـ«حماس»



نداء الوطن: البابا في رسالة غير مباشرة للمسؤولين: "إنتخبوا رئيساً لأزور لبنان"

قائد "فيلق القدس" في بيروت والتمديد لقائد الجيش يتقدّم نيابياً

النهار: في ذكرى الفراغ… رئاسة منسية أمام "طوارئ الحرب"

اللواء: لبنان يطالب واشنطن بـ«ضمانات» لجم العدوان الإسرائيلي

تكتل جعجع للتمديد لقائد الجيش.. وأسئلة نيابية عن مصادر تمويل خطة الطوارئ



الجمهورية: توافق نيابي حكومي لتجنب الحرب

غوتيريش: أشعر بالفزع إزاء قتل الأطفال

البناء: ملاحم المقاومة في بيت حانون: دبابات الاحتلال تحترق وقتلى وجرحى بالعشرات / مجزرة الاحتلال في جباليا: مئات الشهداء والجرحى وواشنطن ترفض وقف النار / اليمن يقصف إيلات والحصاد اللبناني 120 إصابة… وواشنطن: نتابع كلمة نصرالله /

l'orient le jour: En Cisjordanie, toutes les digues ont sauté