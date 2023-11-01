الأنباء الكويتية: عمليات "الحزب" لا تلتقطها طائرات التجسس "الإسرائيلية "

A + A -

الأنباء الكويتية: نفذ "الجيش الاسرائيلي" سلسلة غارات تجاوزت جنوبي الليطاني إلى الشمالي، هذه المرة، حيث طالت بلدة برعشيت التي تستهدف للمرة الاولى بإطلاق صاروخ على منزل في البلدة الواقعة في قضاء بنت جبيل، كما شن الطيران الحربي غارة على وادي طيرحرفا، وذكر الاعلام الاسرائيلي ان طائرة مسيرة دخلت من جنوب لبنان وتم إسقاطها واعلن الجيش الاسرائيلي انه استهدف بنية تحتية لحزب الله، وألقى العديد من القنابل المضيئة على خط الحدود، ولم تسلم مراكز الجيش اللبناني واليونيفيل من القصف.

ورد حزب الله بإطلاق الصواريخ مستهدفا المواقع والثكنات العسكرية الاسرائيلية في الجهة المقابلة، ونشر الحزب صور مهاجمة عناصره للمواقع الاسرائيلية المتاخمة للحدود وألحق بها اصابات مباشرة، كما ورد في بياناته.

ووفقا لمصادر مراقبة، فإن الحزب بات يستخدم القذائف المضادة للدروع أكثر فأكثر خلال تنفيذ عملياته ضد المواقع الإسرائيلية، وما يجري هو أن أماكن تنفيذ تلك العمليات حظيت بتمويه أكبر كي لا تلتقطها طائرات التجسس الإسرائيلية بسرعة.