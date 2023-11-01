تقدّم قتالي لحماس... وسقوط عدد كبير من القتلى "الاسرائيليين"

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على خط الخسائر الاسرائيلية، افيد وفق مصادر سياسية مواكبة للعملية اوضحت لـ «الديار» وجود تعتيم إسرائيلي، حول مسار العملية البرّية وحجم الخسائر البشرية، وقالت: «ليس الإعلان عن مقتل جنديين اسرائيليين يوم امس، الا جانباً من الحقيقة لأن الإعلان سيتوالى على مدى ايام عديدة، تمرير عدد الجنود القتلى الذي سيؤثر كثيراً في معنويات الجنود بشكل عام، ضمن إطار سلبي جداً.

واشارت المصادر الى انّ حركة «حماس» تسجّل تقدّماً وحركة قتالية مهمة خلال الاشتباكات البرّية، الامر الذي ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى الاسرائيليين.