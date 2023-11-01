المقاومة تكثّف العمليات جنوباً

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الأخبار: كثّف حزب الله عملياته أمس ضد المواقع الإسرائيلية بالصواريخ الموجّهة، ونوّع من عمليات الاستهداف عبر زيادة رصد جيش العدو ونصب الكمائن لعناصره محقّقاً إصابات مؤكّدة في صفوفهم، بحسب بيانات الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية.

وفي عمل نوعي، وبعد ‏رصد دقيق لقوات الاحتلال الإسرائيلي ‏على الحدود، اكتشف مقاتلو الحزب كميناً لقوة إسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي، فـ«قامت مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور ‏باستهدافها بالصواريخ الموجّهة، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها ‏وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح». ‏‏



وبالأسلوب نفسه، استهدفت المقاومة قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع الجرداح بالقذائف المدفعية ‏و«أوقعت فيها إصابات مؤكّدة».‏ كما استهدفت موقع المرج بالأسلحة المناسبة و«حقّقت ‏إصابات مباشرة في تجهيزاته».‏ لاحقاً، استهدف المقاومون دبابة ميركافا بالصواريخ الموجّهة لدى ‏تحركها في محيط ثكنة برانيت «ما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل ‏وجريح».‏







ونشر الإعلام الحربي في حزب الله حصيلة الهجمات عبر الحدود منذ الثامن من تشرين الأول، أظهرت تنفيذ 105 هجمات طاولت منظومات استخبارات واتصالات وأنظمة تشويش و33 راداراً، وأسفرت عن مقتل وجرح 120 جندياً إسرائيلياً وتدمير 9 دبابات وإسقاط مُسيّرة واحدة.