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هذا هو الاستنتاج الوحيد من مجريات العملية البرية

31
OCTOBER
2023
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الحرب طويلة جدا. هذا هو الاستنتاج الوحيد من مجريات العملية العسكرية البرية التي اطلقتها اسرائيل في قطاع غزة، والتي تُجابَه بمقاومة شرسة على اكثر من صعيد.
اما التظاهراتُ المعترضة حول العالم، وحتى في داخل الكيان العبري، فضلاً عن مواقف بعض المسؤولين الأمميين والدوليين، فتفعل فعلَها بشكلٍ تدريجي يَرفعُ من نسبةِ الاحراج التي يتعرض لها بنيامين نتنياهو، الذي اطلق امس مواقفَ تنمُ عن نية التمادي في الاجرام.
وفي غضون ذلك، تتواصلُ الاتصالات حول صفقةٍ محتملةٍ لتبادل الاسرى، لا يزال التصلبُ الصهيوني يَحولُ دون السير بها بشكل جدي.
وفي لبنان، الوضع الجنوبي برُمَّته معلَّقٌ على كلمةِ شخصٍ واحد، ينتظرُها العالمُ أجمَع، هو السيد حسن نصرالله. اما الملفاتُ السياسية الداخلية، فلا تزال اسيرةَ الحلقةِ المفرغة، مع احتمالٍ بسيط لخرقٍ جدي في ملف قيادة الجيش، يتحدثُ عنه البعض وينفيه البعض الآخر، بعيداً من الالاعيب السياسية التي تَظهَّر بعضُها اليوم من خلال اقتراح قانونٍ طرحَه تكتلٌ واحد في مجلس النواب.
اما 31 تشرين الاول 2023، فيُسجل ذكرى مرور عام كامل على الفراغ الرئاسي، بعد نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون.
عامٌ كامل، كان مليئاً بالفراغ على كافة المستويات: سياسياً وميثاقياً واصلاحياً واقتصادياً ومالياً، والاهم اخلاقياً، بين مختلف المكونات اللبنانية.
عامٌ كامل، لم يكن كافياً على ما يبدو، ليدركَ اللبنانيون انهم اصحابُ قرارِهم، وأنهم قادرون متى عقدوا العزمَ واتحَدوا، على انتشال بلادهم من الهوة، بلا حاجةٍ الى اي مساعدةٍ او تدخل، لا من قريب ولا من بعيد.

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