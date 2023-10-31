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قداس في أوتاوا بمشاركة كولكو - كندا والمؤسسة اللبنانية للإنتشار: تشديد على استعادة الجنسية اللبنانية

31
OCTOBER
2023
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شاركت هيئتا كولكو كندا من خلال مسؤولة لجنة شؤون المرأة السيدة نينا عنيد عارج ممثّلةً المنسق العام المهندس جهاد داود، و هيئة كولكو اوتاوا من خلال منسقها السيد طوني عون، في القدّاس الالهي الذي أقامه المطران بول مروان تابت في كنيسة مار شربل المارونية - اوتاوا ، بحضور وفد من المؤسسة المارونية في الانتشار وعدد من الاحزاب وابناء الجالية.

و ألقت السيدة هيام بستاني كلمة شرحت فيها عن أعمال المؤسسة المارونية في الانتشار ، كما شرحت أهمية قانون استعادة الجنسية اللبنانية الذي اقره البرلمان اللبناني عام ٢٠١٥ و الذي تبناه التيار الوطني الحر قبل اقراره و بعده و عمل عليه آنذاك الوزير جبران باسيل خلال تسلمه وزارة الخارجية والمهاجرين، و هو القانون الذي يسمح للأشخاص في جميع أنحاء العالم للتقدم بطلب للحصول على جنسيتهم اللبنانية والاستفادة من حقوقهم بعد أن حرموا منها -طواعية أو قسراً- نتيجة هجرتهم الطويلة.
كما دعت بستاني جميع الاحزاب للعمل سويّاً لدعوة المتحدرين من أصل لبناني الى الاستفادة من قانون "استعادة الجنسية".

و ابدت هيئة كولكو كندا كل الترحيب، مؤكدة تأمين المساعدة اللازمة للوفد الماروني لإنجاح مهامه كما تمنت مِمن يرغب بالاستفادة من القانون التواصل معها لتزويده بالمعلومات حول المستندات المطلوبة.

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