خاص - شربل مارون لـtayyar.org: كرامة الجيش من كرامتنا.. ومن يسعى للتمديد يسيء للمؤسسة!

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غريس مخايل-

بعد كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن أن أسباب التمديد لقائد الجيش سياسية بحتة، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون أن هناك قانون الدفاع الوطني الذي نظّم سير عمل المؤسسة العسكرية، وهو واضح لناحية تنظيم الفراغ في حال الشغور في قيادة الجيش.



وسأل: "لماذا لم يتم التمديد لحاكم مصرف لبنان، أو المدير العام للأمن العام أو لقائد الدرك وغيرهم كثر؟"

وأشار مارون الى أن من يحاول أن يضغط سياسياً علينا باستخدام إبقاء ورقة العماد جوزف عون قيد التداول إنما يسيء الى المؤسسة العسكرية وضباطها وجنودها، فهم جميعاً يتمتعون بالكفاءة اللازمة للاستمرار بالعطاء وتأمين الإستقرار الأمني وبقاء الجيش المؤسسة الضامنة".

وقال مارون: "لا يزايدنّ علينا أحد في محبة الجيش وتقديره، وتقدير تضحياته التي تصل دائماً الى حدّ الاستشهاد، فنحن أبناء المؤسسة العسكرية وبناتها، من رحمها وُلدنا وفي قلبها كان مؤسس تيارنا، وجنباً الى جنب ناضلنا في أصعب الظروف وهي كانت ولا تزال ملجأنا الوحيد... لذلك نحن غيارى عليها وكرامتها من كرامتنا".