لقاء في المجمع الثقافي الجعفري حول الابادة الانسانية في غزة

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بدعوة من المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الاديان اقيم لقاء حواري هام وبحضور حشد كبير من الشخصيات الفكرية والإعلامية والسياسية والثقافية والاجتماعية والدينية، وذلك لمناقشة الابادة الانسانية التي ينفذها العدو الصهيوني في غزة وفلسطين وافاق المواجهة وكيفية تقديم كافة اشكال الدعم للشعب الفلسطيني.

وقدمت في اللقاء العديد من المداخلات الهامة لتوصيف ما يجري من عملية ابادة للشعب الفلسطيني ومن اجل المواجهة وتقديم شكاوى للمحاكم الدولية وتم عرض العديد من الافكار والإقتراحات العملية على الصعيد الداخلي والعربي والدولي.

وجرى الاتفاق في اللقاء على تشكيل لجنة لمتابعة الاقتراحات العملية ووضع خطة عمل لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الحرب القائمة وما بعد الحرب عند توقف الصراع .