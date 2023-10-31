"إسرائيل سرطان يجب اقتلاعه"... قبلان: لتسقط كل الخطوط الحمراء ولتنهض الشعوب والأنظمة العربية

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وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء إلى "العرب والمسلمين ولكل ضمير حي بهذا الكون: أنقذوا غزّة وأغيثوها، لأنَّ السكوت عن الإبادة الأميركية الأطلسية الصهيونية لغزة لعنة بحجم قتل الناس جميعا".



وأضاف, "للعرب أقول: المجرم الصهيوني بشراكة الأطلسي يرتكب أسوأ الفظاعات ببني جلدتكم ويفتك بأقدس مقدّساتكم وأشرف أعراضكم".



وتابع قبلان, "ها هي إسرائيل ترتكب أفظع المذابح وأميركا وأوروبا تبرّر، واليوم ارتكب المجرم الصهيوني بمخيم جباليا مجزرة بحجم إبادة شرف العرب وفلسطين، وها هي الأشلاء تلطّخ السماء وتستغيث بشرفكم فأغيثوها".

وختم بالقول: "لتسقط كل الخطوط الحمراء ولتنهض الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية دفاعاً عن شرفها وأعراضها وبني جلدتها بغزّة وفلسطين، وإسرائيل سرطان يجب اقتلاعه".