living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية: المقال وما يحتويه من تضليل هو من نسج خيال كاتبته والجريدة

31
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين- لبنان
نشرت صحيفة الأخبار مقالاً اليوم تحت عنوان “ألمانيا تريد ارسال “قوة عسكرية” إلى لبنان”، تضمن مجموعة مغالطات، ومعلومات خاطئة، ومجتزأة، حول صلاحية الوزارة ودورها في إعطاء الإذن لقوات اجنبية دخول لبنان ، محملاً إياها مسؤولية الموافقة على دخول قوة عسكرية المانية إلى لبنان.

يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:
– ان دور وزارة الخارجية والمغتربين يقوم اصولا” على درس الطلب المحال اليها والتثبت من انسجامه مع إتفقاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لجهة حق الدولة الطالبة تأمين سلامة رعاياها وإجلائهم في حال إرتأت ذلك، وعدم مساس الطلب بسيادة لبنان. وقد قامت الوزارة بتسليم الطلب يوم امس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، لوضعه على جدول اعمال المجلس الذي يعود له حصرالبت النهائي بالطلب لجهة منح الموافقة او حجبها.
– كذلك خلافاً لما ذكر المقال، فلم تشر مذكرة السفارة الألمانية بأن “وزير الخارجية والمغتربين أعطى”موافقة شفهية”، بل اشارت المذكرة الالمانية أن “الحكومة اللبنانية قد أعطت موافقة شفهية”.
– ان الطلب المرفوع هو طلب مشروع لاجلاء رعايا أجانب موجودين على الاراضي اللبنانية. كما يوجد أيضا” طلب مطابق على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة تحت البند رقم 11 مقدم من قبل السلطات الكندية. وقد سبق ان أعطت رئاسة الحكومة، وليس وزارة الخارجية موافقة استثنائية على الطلب الكندي، كما هو واضح في جدول اعمال الجلسة الموزع على وسائل الاعلام. كذلك، فهذه ليست المرة الاولى الذي يحدث فيها ذلك، حيث سبق أن قامت العديد من الدول في فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خلال حرب تموز 2006 بتقديم طلبات مماثلة، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الذي لم يجد في أي مرة من المرات مانعا” يحول دون السماح للدول الاجنبية بإجلاء رعاياها .

بناء على ما تقدم، فإن المقال وما يحتويه من تضليل هو من نسج خيال كاتبته والجريدة. وعملا” بقانون المطبوعات وحق الرد، تتقدم وزارة الخارجية من جريدة الاخبار بطلب نشر هذا التوضيح في نفس المكان الذي نشر فيه المقال المذكور أعلاه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   