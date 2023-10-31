وزير الصحة يُعطي تعليماته "لتغطية جرحى الحرب..."!

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عقد وزير الصحة العامة فراس الابيض إجتماعًا مع نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون المستشفيات الخاصة بحضور أعضاء النقابة والدوائر المعنية في الوزارة.



وشرح الابيض الآلية والتعرفات الجديدة التي ستعتمدها الوزارة لتغطية جرحى الحرب والتي وضعتها وزارة الصحة العامة ضمن خطة الطوارئ الصحية تحسّبًا لتطوّر الاعمال العدائية جنوبًا.



كما أعلم الابيض المجتمعين عن بدء الوزارة بشكل تدريجي توزيع المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات والتي وصلت من منظمة الصحة العالمية على المستشفيات المستجيبة في المناطق الحدودية.







وذكّر الوزير جميع المستشفيات بضرورة رفع جهوزيتها على كافة الأصعدة للتعامل مع أي طارئ، مطلعًا المجتمعين على الخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا المجال.



ومن جهةٍ أخرى، أشاد الابيض بصلابة القطاع الصحي الذي لا يزال صامًا ويقدّم الخدمات للمواطنين على الرغم من كل الظروف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في السنوات الاخيرة من التصدي لوباء كورونا مرورًا بانفجار مرفأ بيروت وصولًا الى الازمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها حاليًا.



وفي الختام، إتفق الطرفان على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة تحسبًا لاي تطورات أمنية على الحدود الجنوبية.