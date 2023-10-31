منطقة عازلة على بعد 4-5 كيلومترات على حدود لبنان الجنوبية... والسبب: قوة الرضوان!

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قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق يغقوب ناغال، إن الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء منطقة عازلة على بعد 4-5 كيلومترات، على حدوده الشمالية مع لبنان، ولم يقدّم أي تفاصيل أخرى حول تلك المنطقة.

وأضاف: "حزب الله يشكل تهديدا أكبر بكثير من حماس فهو أقوى بعشر مرات، قوة الرضوان جسم يتم تدريبه فقط ليفعل ما فعلته حماس في الجنوب، أن يأتي ويدخل، ويحتل البلدات الإسرائيلية في الشمال".

وتابع: "إذا اتخذنا إجراءات وقائية، فمن الممكن مباغتة قوة رضوان بهجوم، وسحق 70 إلى 80 بالمئة من قدراتها، وبالتالي الإضرار برغبتها في القيام بذلك".