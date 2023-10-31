شو الوضع؟ بدء الحرب البرية يرفع حرارة المنطقة... اليمن في قلب المعركة وانتظارٌ لموقف نصرالله وتفاهةٌ سياسية لبنانية وتهريجٌ إزاء حجم الخطر!

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اليوم، تدخُل الحرب في الأراضي الفلسطينية منعطفَها الحقيقي والحاسم. على الرغم من هول المجازر والغارات التي تجاوزت قوة قنبلة هيروشيما، لم يكن كلُّ ما سبق سوى مقدمات. فالطائرات لا تحتل ولا تستطيع أن تضربَ البنة التحتية العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولذا لا بد إسرائيلياً من الإنتقال إلى المرحلة الحاسمة التي تعتقد أن الفوز بها يسير لمجرد امتلاك "الميركافا" والتفوق في العدة والعديد. لكن التحديات غالباً ما تشكل فرصاً. وهذا ما تنتظره الحركات الفلسطينية، التي تربضُ في شبكة أنفاق على مساحة القطاع، وتمتد عميقاً عشرات الأمتار في الأرض، وهي يفترض أنها أكثر من كافية لاستنزاف فرق الجيش الإسرائيلي.

وفيما نفَّذت القوات الإسرائيلية هجماتٍ عدة على مراكز ل"حماس"، ارتكبت مجزرة جديدة في جباليا واستهدفتْ بعشرات الغارات محيط المستشفى الإندونيسي. الردّ أتى على يد الفصائل الفلسطينية قصفاً لتل أبيب والمدن والمستوطنات وكمائن كما في بيت حانون، وكذلك تلويحاً بتأثير الإقتحام البري على ملف الأسرى، كما أعلنت "حماس".

وعلى الحدود اللبنانية الجنوبية، تواصلت عمليات القصف المتبادلة، وقد استهدف حزب الله دبابة ميركافا في ثكنة برانيت وموقع المرج، في مقابل استهداف مدفعي لراميا وعيتا الشعب ويارون وغيرها من البلدات الحدودية.

تزامناً، بات الدخول اليمني على خط العمليات العسكرية التي تستهدف إسرائيل روتيناً يومياً، مع إعلان الحوثيين إطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات في اتجاه الأراضي الفلسطينية المسلحة، مع ما يعنيه ذلك من دلالات عميقة إلى تحول البحر الأحمر جبهة مفتوحة. وفي هذا الوقت، ينتظر اللبنانيون والفلسطينيون ومعهم الشعوب العربية، كلمةَ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الجمعة، التي أضيفت إلى السلاح النفسي المستخدم، والتي ستكون فاصلةً بين ما قبلها وما بعدها.

دبلوماسياً، تحرك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين وقطر لبحث سبل وقف الحرب. في هذا الوقت كان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان يعلن بعد لقائه أمير قطر أن مواصلة العدوان سيؤدي إلى توسيع ردود الفعل في المنطقة مؤكداً "أن فصائل المقاومة لن تتغاضى عن الدعم الأميركي لجرائم الاحتلال". كذلك بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف التطورات في اتصال هاتفي.

لبنانياً، وبدلاً من الإرتقاء إلى حجم الخطر والموقف الذي يتطلب خطوات وطنية شجاعة تتخطى الإنقسامات السياسية، تتسلى غالبية القوى السياسية اللبنانية بالحديث عن خطة طوارئ، من دون معرفة مدى وجود ركائز مالية لها، كما عبّر عن ذلك اليوم النائب اللواء جميل السيد في خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري. وبطبيعة الحال تتحول جلسات مماثلة للمزايدة، أو التهريج، خاصة مع دعوة أحد النواب إلى تحويلها إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. أما التسلية الأكبر فهي استغلال القوات اللبنانية وعدد من النواب الحرب لمحاولة الضغط في اتجاه تكريس التمديد مخرجاً لأزمات النظام، ومن بينها لقائد الجيش، بدلاً من اعتماد الإجراءات القانونية البديهية في حالة مماثلة، وكما حصل في أجهزة أمنيةٍ أخرى.

وقد خَلُصت جلسة اللجان إلى أنه في مقابل السعي لحماية لبنان، سيكون هناك موقف لبناني موحد في مواجهة الحرب الإسرائيلية، كما عبّر عن ذلك نائب رئيس المجلس الياس بو صعب.