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نفّذ عمليته في فردان ولاذ بالفرار.. هذا ما حلّ به!

31
OCTOBER
2023
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صدر المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بيان، جاء فيه: "بتاريخ 22-10-2023، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً أقدم على سرقة حقيبته التي تحتوي أوراقه الثّبوتية ومبلغ /4230/ دولاراً و /9/ ملايين ليرة لبنانية وأغراض خاصّة، وذلك في محلّة فردان – بيروت، ثم لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة".

وأضاف البيان، "على إثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في موقع حصول عمليّة السّرقة ومحيطها. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتّقنية، توصّلت شعبة المعلومات، في خلال أقل من 48 ساعة، إلى تحديد هويّة مشتبهٍ فيه، وتبيّن أنّه يُدعى ب. غ. (من مواليد عام 1971، لبناني) وأعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتنسيق مع القضاء المختص".

وتابع، "بتاريخ 25-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المصيطبة - بيروت، وبتفتيشه وتفتيش منزله، تمّ ضبط مبلغ /1800/ دولارٍ أميركي و/5/ ملايين ليرة لبنانية ومحفظة جلدية صغيرة ومسدّسين حربيَّين". 

ووفق البيان، "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ الماليّة المضبوطة في منزله والمحفظة هي من المسروقات،وأعيدت الأموال المضبوطة والمحفظة الى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".

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