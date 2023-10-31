بعد اتساع رقعة القصف ليلًا... عودة الهدوء الحذر للحدود!

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يسود الهدوء صباح اليوم، القطاع الغربي في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي.



وكانت اتسعت ليلا رقعة القصف الاسرائيلي، وشن الطيران الحربي والمروحي غارات عدة استهدفت محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر والاودية المجاورة لبلدتي زبقين وجبال البطم، حيث سقط عدد من الصواريخ الموجهة على محيط المنازل، وأصيب منزل في بلدة برعشيت.



كما استهدف القصف المعادي القرى المتاخمة للخط الازرق ومحيط مركز الجيش في رأس الناقورة.

وأطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط، بالإضافة الى القذائف الحارقة لاشعال النار بالاحراش المتاخمة للخط الأزرق.



وقد التزمت قوات اليونيفيل وأطلقت صفارات الانذار اكثر من مرة ليلا.