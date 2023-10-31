روداكوف: موسكو تدعم الموقف العربي!

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جالَ السفير الروسي الكسندر روداكوف امس على رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، مُستعرضاً معهما الاوضاع الداخلية والاقليمية لا سيما تطورات الوضع في غزة وفي جنوب لبنان، وذلك من ضمن جولاته منذ فترة على المسؤولين الرسميين والسياسيين.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر اطّلعت على حركة روداكوف، أنه أطلعَ المسؤولين على موقف روسيا خلال سير مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، والإتصالات التي تجريها، مؤكداً ان موسكو تدعم الموقف العربي الداعي الى وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ودعم النازحين، وتؤيّد حل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الاوسط.

وتطرّق البحث الى سير المواجهات في الحدود الجنوبية، حيث عبّر السفير الروسي عن أمله في أن لا تتوسّع الحرب في غزة، مشدداً على ضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب.

وأكد الوزير بو حبيب بعد لقاء السفير الروسي «انّ الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً وإنما سياسياً بامتياز. وإن هذه الحرب هي نتيجة سياسة إسرائيلية أفشلت منذ عقود مقومات حل الدولتين».