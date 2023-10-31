ميقاتي يسعى "بكل قوة لإبعاد الحرب عن لبنان"..

A + A -

اوضحت مصادر حكومية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيترأس جلسة يعقدها مجلس الوزراء في السرايا الحكومية اليوم، يسعى بكل قوة لإبعاد الحرب عن لبنان ومن الطبيعي أن يستنهض كل الدول الصديقة لحمايته ودرء الاخطار عنه، وهذا الامر ليس عيبا. ودعت الى وقف التجييش للحرب والشحن البغيض لدفع الامور نحو الهاوية وتكرار «مغامرات» مدمرة لم تعد هناك قدرة على تحمّلها.

وقالت المصادر: «في الحرب السابقة اعادت قطر اعمار العديد من المناطق اللبنانية التي هدّمها العدوان الاسرائيلي، فهل سأل من يعيب على رئيس الحكومة تحركه لحماية لبنان، مَنْ سيقوم بمهمة الاعمار هذه المرة، في حال كررت اسرائيل عدوانها وجرائمها في حق لبنان وأهله وجنوبه بشكل خاص»؟