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المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ قواعد «العمر وكونيكو» في سورية وعين الأسد في العراق

31
OCTOBER
2023
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الوطن السورية: ردت المقاومة الإسلامية العراقية أمس، على الاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الأميركية عبر طائراتها الحربية على مواقع وشاحنات في محيط معبر البوكمال ضمن الأراضي العراقية، باستهداف قاعدتيها غير الشرعيتين في «حقل العمر النفطي» بريف محافظة دير الشرقي وحقل «كونيكو» للغاز بريف المحافظة الشمالي بالصواريخ وحققت فيهما إصابات مباشرة، إضافة إلى استهداف قاعدة «عين الأسد» في الأنبار غرب العراق.

 

وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، أن مقاتلات الاحتلال الأميركي استهدفت فجر أمس، 3 شاحنات مدنية تحمل منتجات اقتصادية في مجال الكهرباء والبطاريات والبناء مثل الخشب والسيراميك على الحدود العراقية السورية في منطقة البوكمال بـ7 صواريخ.


ورداً على هذا الاستهداف، أضافت الوكالة إن قاعدة «حقل العمر» تعرضت لهجوم بـ15 صاروخاً، من دون ورود أنباء عن وقوع أضرار في هذه القاعدة.
موقع «أثر برس» الإلكتروني من جهته نقل عن مصدر تأكيده، أن طيران الاحتلال الأميركي شن غارات جوية استهدفت مواقع في محيط البوابة الحدودية جنوب شرق مدينة البوكمال ضمن الأراضي العراقية، وطال الاستهداف مواقع وآليات من ضمنها برادات كانت متجهة إلى الأراضي السورية.


وأضاف المصدر، إن الاستهداف أدى إلى احتراق خمسة صهاريج كانت في مكان الاستهداف، إضافة إلى احتراق براد كان متجهاً إلى الأراضي السورية.
ورداً على هذا الاستهداف، تعرضت قاعدة الاحتلال الأميركي في «حقل العمر» إلى هجوم صاروخي، حقق فيها إصابات مباشرة، وفق ما أكده المصدر.
وأشارت مصادر إعلامية معارضة، إلى أن انفجارات دوت في قاعدة «حقل العمر»، تزامناً مع تدريبات عسكرية أجرتها قوات ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا صباح أمس، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة القاعدة.


وفي وقت لاحق أمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل غاز كونيكو برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر.


وكالة «سبوتنيك» الروسية من جهتها نقلت من مصدر محلي تأكيده أن قاعدة حقل «كونيكو» تعرضت لإطلاق صواريخ.


وقال المصدر: «دوت عدة انفجارات داخل القاعدة الأميركية وضواحيها بسبب إطلاق الصواريخ»، مؤكداً أن هذا هو القصف الثاني لهذه القاعدة في الأيام القليلة الماضية.


وفي السياق ذكرت قناة «الميادين» أنه تم سماع دوي 4 انفجارات في قاعدة «عين الأسد» الأميركية في محافظة الأنبار غربي العراق.
ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي قوله:» قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق تعرضت لقصف بـ4 صواريخ عند الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي».


منذ أيام تتعرض قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسورية لهجمات بالصواريخ والطيران المسير من قبل المقاومة الإسلامية في العراق رداً على دعم واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

الوطن السورية
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