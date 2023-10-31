هذا ما سيؤكد عليه السيد نصرالله... (حيث يجب أن نكون سنكون)

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لبنانياً، وسّعت المقاومة نطاق ومدى نيرانها، بينما الجميع ينتظر في لبنان والكيان وفلسطين والبلاد العربية وعواصم القرار في العالم، الكلمة التي سوف يلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إحياء ذكرى شهداء المقاومة، الذين طلب اعتبار شهادتهم على طريق القدس، حيث ينتظر أن تتضمّن الكلمة إيضاحاً للكثير من المعادلات والسقوف التي سوف تحكم المرحلة المقبلة ومواجهاتها، وتحدّد ثوابت حزب الله وضوابطه في المشاركة في الحرب الدائرة حول غزة.



وتترقّب الساحتان المحلية والخارجية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجمعة المقبل، والتي سترسم وفق مصادر مطلعة المشهد في لبنان وغزة والمنطقة وتحديد وجهة الصراع وموقف حزب الله ومحور المقاومة.



ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «مستجدّات أملت على السيد نصرالله الظهور على الإعلام لمخاطبة الرأي العام اللبناني ووضعه بآخر التطورات لا سيما بعد أن أصبح حزب الله شريكاً أساسياً في المعركة ويقاتل على جبهة طويلة وأساسية وهامة على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة التي تتعدّى مساحتها المئة كلم»، مشيرة إلى أن «السيد نصرالله سيضع النقاط على الحروف وسيشرح ماذا يجري على جبهة الجنوب ووقائع ضربة 7 تشرين وأبعادها الاستراتيجية وتأثيرها على القضية الفلسطينية ومجريات الحرب في غزة.

كما سيوجه رسائل الى الإسرائيليين والأميركيين والأنظمة العربية وسيحذرهم من أن استمرار حرب الإبادة الاسرائيلية الأميركية للفلسطينيين في غزة لن يُشعل جبهة بعينها فحسب، بل سيفجر المنطقة بأكملها تحت أقدام الإسرائيليين والأميركيين ولن يستطع أحد احتواءها»، مشددة على أن «السيد نصرالله سيؤكد على ثوابت الحزب والقواعد الناظمة والاستعداد والجهوزية لتوسيع رقعة الحرب بحال تجاوز العدو الخطوط الحمر، كما سيكرّر شعاره يوم ذهب الحزب للقتال في سورية ضد التنظيمات الإرهابية (حيث يجب أن نكون سنكون)، لكنه لن يدخل بتفاصيل الخطوات الميدانية التي ينوي الحزب القيام بها وسيترك العدو في حيرة من أمره، لا بل سيزيده حيرة».