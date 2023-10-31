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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023

31
OCTOBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تتداول مراكز دراسات متخصّصة بالتجارة العالمية وسوق النفط والغاز أن تنسيقاً أمنياً وحلفاً مالياً يجمع تل أبيب مع عاصمتين عربيتين يقف وراء تدمير المرافئ السورية واللبنانية وإطلاق الحروب وتمويلها من سورية إلى لبنان وصولا إلى فلسطين، تحت عنوان السيطرة على موارد غاز المتوسط وجعل ميناء حيفا وحيداً مرشحاً للعب دور الميناء الدولي على المتوسط ومرفأ النفط والغاز، وأن تدمير غزة وتهجيرها خطة تشبه خطة تدمير جنوب لبنان وتهجيره ضمن مفهوم أمن حقول الغاز المطلوب الاستيلاء عليها.

 

خفايا

تداولت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال على بعض المواقع أن كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي عاد وتراجع عنه عن مسؤولية رئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية عن فشل السابع من تشرين الأول ليس ناجماً عن الفشل الاستخباري لهما فقط، بل لما كشفه تحقيق أولي عن تدمير منازل وجثث محروقة في غلاف غزة جرى استخدامها لاحقاً في الحملة الإعلامية ضد حماس بينما هي نتيجة أوامر بقصف بمدافع الدبابات وطائرات الهليكوبتر بهدف قتل المهاجمين والرهائن، كما أفاد شهود عيان ناجين للتحقيق الذي يريد نتنياهو التبرؤ من تداعيات اتهامه بعمل جنائيّ بأوامر القتل.

 

 

 

اللواء: أسرار

لعز
يُنقل عن شخصية وسطية، ذات وزن رفضها الخوض في موقفها من الرئاسة الأولى، لحين وصول القرار إلى خواتيمه!..


غمز
يُخشى أن تتعرض مطاعم غربية كبرى للإنهيار المالي من جراء تداعيات الحرب على غزة!


همس
رفضت سفيرة دولة كبرى تقديم ضمانات في ما إذا كانت اسرائيل ستلتزم عدم الانزلاق لحرب في لبنان..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يقول مقرّبون من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنّ زيارته إلى قطر تأتي من ضمن جولة يحضّر لها عبر سلسلة اتصالات يجريها، وتحمل عنوان «عدم تمدّد النيران إلى لبنان».

 

يُخشى أنّ يكون الخلاف حول جدول أعمال الجلسة التشريعية التي قد يستعان بها للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، سبباً لعدم انعقاد الجلسة خصوصاً اذا أصرّ بعض الكتل على حصر جدول الأعمال باقتراح التمديد.

 

أثار قرار رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الأخير، بإقفال المكتب الإعلامي والإستغناء عن بعض الموظفين، الريبة والحيرة في أذهان مسؤولي «التيار» في المناطق لا سيما في الشمال، وعُلم في هذا الصدد أنهم تشاوروا مع الأمين العام أحمد الحريري بالخطوات الواجب اتخاذها استباقاً لأي قرار قد يصدر عن الحريري بالإستغناء عنهم.

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