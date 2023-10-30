زهران: هذا ما سيشمله خطاب السيد الجمعة...!

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قال رئيس مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في حديث إذاعي:

"لا يملك أحد ما في جعبة السيد نصر الله في خطابه المقبل والاسرائيلي هو من عليه القلق من الخطاب وليس اللبنانيين، فحزب الله هو الأحرص على ناسه".واضاف زهران: "وفق التحليل والقراءة الشخصية لعوائل الشهداء الجزء الأساسي من الخطاب فما قدموه من دماء لم يأخذ حقه وسينال بعضه في خطاب السيد"، مردفا: "اعتقد ان الخطاب سيشمل جردة حساب لكل المعركة وبالأخص الجبهة الجنوبية"، معتبر أنه في العادة سماحة السيد يخص الاسرائيليين برسائل خاصة ولذلك هم قلقين. وعن إذا ما كان خطاب الانتصار او الحرب اجاب زهران: "المقاومة في فلسطين انتصرت بدءً بالعملية النوعية في طوفان الأقصى وليس انتهاءً بالصمود و مواصلة اطلاق الصواريخ وردّ التوغل البري. نعم..الخطاب باذن الله سيكون تكريماً للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس وإشارة بداية الانتصار الحاسم".