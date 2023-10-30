بوحبيب: الحرب على غزّة نتيجة سياسة اسرائيلية افشلت منذ عقود مقوّمات حل الدولتين

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اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، لدى استقباله سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، أن "الحرب على غزّة نتيجة سياسة اسرائيلية افشلت منذ عقود مقوّمات حل الدولتين"، مؤكدا "ان الحل لا يمكن أن يكون عسكريا وإنما سياسيا بامتياز".



وخلال استقباله السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا، أكّد بوحبيب انه "على اسرائيل ان تقبل بوقف إطلاق النار الفوري في غزة، لان النيران الإسرائيلية مهما كثرت، لا يمكنها اخماد ارادة الشعب الفلسطيني في بناء دولة تحفظ هويته".



وختم، "وللسلام حل سياسي وليس عسكريا، يضمن للفلسطينيين حقوقهم المدنية والسياسية".