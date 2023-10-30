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نواب بيروت الأولى يتابعون ملف السوريين غير الشرعيين مع المسؤولين

30
OCTOBER
2023
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عقد نواب بيروت الاولى: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل وهاكوب ترزيان وجهاد بقرادوني وجان طالوزيان، اجتماعا ضم محافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي بالتكليف وممثلين عن قوى الأمن العام وأمن الدولة للتداول بالتدابير المتخذة والتي يمكن اتخاذها لمعالجة موضوع المتواجدين السوريين غير الشرعيين في منطقة بيروت الأولى.

وجرى خلال الاجتماع، وفق بيان، عرض الوقائع والأرقام والاوضاع القانونية للموجودين السوريين غير الشرعيين في المنطقة والخطوات العملية المتخذة من قبل المسؤولين.

وشدد النواب على “دعمهم للمسؤولين في خطواتهم المرتبطة بتطبيق القانون على المخالفين اللبنانيين والأجانب على حد سواء والاستعداد للتعاون معهم بشكل مركز وفعال وعدم القبول او السماح بتغطية اي مخالف.

وأكد النواب انه و على “الرغم من حصر الموضوع ببيروت الأولى كون الاجتماع ذات طابع مناطقي، لا بد من ان تنسحب الحلول على مستوى كافة الأراضي اللبنانية”.

وبعد الاجتماع في مجلس النواب مع المسؤولين، اجتمع النواب مع وزير الداخلية بسام المولوي، وتداولوا بالخطوات الضرورية والحاسمة لتطبيق القانون على الموجودين السوريين ومن يتعامل معهم خلافا للقانون وشروط الصحة والسلامة العامة.

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