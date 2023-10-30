خاص- رئيس مركز القدس عريب الرنتاوي: إسرائيل تطبّق نموذج الموصل بناءً على نصيحة أميركية وصمود غزة سيهزِم مسار التطبيع!

A + A -

أكد مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان الباحث عريب الرنتاوي أن إسرائيل تعمل على تطبيق مثال معارك الموصل وفق عملية قضم تدريجية، وذلك وفقاً لنصائح الولايات المتحدة، مشدداً على أن باب المفاجآت لم يُقفل بعد.

وأشار الرنتاوي في حديث خاص لtayyar.org إلى أن الحرب ستكون فاصلة بين ما بعدها وما قبلها سواء على المشهد الفلسطيني أو الإقليمي أو الدولي، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تستطيع أن تنزع روح المقاومة من الشعب الفلسطيني.

وشدد الرنتاوي على أن مسار التطبيع سيهزم، لافتاً إلى أن الحرب تفتح المجال لروسيا والصين لرسم مشهد جديد للنظام الدولي، لأن هذه المنطقة كانت تاريخياً ولّادة للنظم العالمية، كما حصل في حرب السويس 1956 وغيرها...

المزيد مما قاله الرنتاوي لموقعنا في هذا الفيديو المرفق.