في حال انقطاع الانترنت.. لبنان يتواصل مع spaceX!

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أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن “الدولة اللبنانية تسعى لتحصين قطاعي الإتصالات والإنترنت في حال نشوب أي حرب بين لبنان وإسرائيل”.

وأضاف في حديث لـ”بلينكس” الإماراتية: “وزارة الإتصالات نسّقت جهودها مع شركات الخليوي والإنترنت في لبنان خلال الأيام الماضية، ووضعت خطط طوارئ باتت جاهزة للتنفيذ عند حصول أي هزة أمنيّة”.

وأوضح القرم أن “هناك آليات عديدة للحفاظ على الإنترنت”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطة الطوارئ باعتبار أن هذا الأمر يرتبط بخصوصيات أمنية”.

وكشف القرم عن أن “الدولة اللبنانية سعت للتواصل مع شركة “سبيس إكس” المملوكة من الملياردير إيلون ماسك، بغية استفادة لبنان من خدمة “ستارلينك” للإنترنت في حال انقطاعه عن لبنان عند حصول أي حرب”.

وأكّد أن “التواصل مع “سبيس إكس” يحصل منذ فترة عبر لجنة أمنية متخصصة، وهناك مساعٍ لإنجاز إتفاق مع الشركة بأسرع وقتٍ ممكن”.