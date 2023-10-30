"مسؤولون عن مواطنيهم في لبنان"... مكاري: شرحنا للسفراء خطة الطوارئ

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في الوزارة عددا من سفراء دول أميركا اللاتينية وهم سفراء: البرازيل، الارجنتين، فنزويلا، كوبا، المكسيك، تشيلي، الاوروغواي وكولومبيا، في حضور المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحه.



وتوجه السفراء الى الوزير المكاري باستفسارات حول التحضيرات والاجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في حال إتساع رقعة المعركة ودخول لبنان بالحرب وأوضاع جالياتهم الموجودة على الاراضي اللبنانية وسبل تأمين السلامة للبنانيين ولتلك الجاليات على السواء".



وأوضح المكاري, "أن اللقاء مع السفراء تطرق الى أوضاع 50 ألف مواطن يحملون جنسيات من دول اميركا اللاتينية يعيشون في لبنان، وهؤلاء السفراء معنيون بسلامة جالياتهم وبالوضع في لبنان، تماما كما نحن".





وقال: "شرحنا لهم خطة الطوارئ التي تقوم الحكومة بدراستها بشكل يومي، ووزارة الاعلام تعد نشرات يومية حول ما يحصل في البلد لا سيما في الجنوب وما يترافق مع حركات نزوح للمواطنين".



وأكّد أنه, "من حق السفراء الاطلاع على هذه الخطة لانهم مسؤولون عن مواطنيهم في لبنان في حال ذهبت الامور باتجاه الحرب، وهذه احدى واجباتنا كحكومة لبنانية تجاه جاليات تلك البلدان".



وأوضح المكاري للسفراء "أن اللبنانيين لا يريدون الحرب"، مؤكدا ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي عن "قرار السلم والحرب، فقرار السلم عند الحكومة، اما قرار الحرب فهو عند اسرائيل".



وختم المكاري, "التنسيق مع السفراء سيستمر بشكل يومي وأسبوعي، وان الحكومة ستلعب دورها كمسؤول مباشر مع مواطني تلك الدول".