خطة الطوارئ تابع... إجتماع في "الداخلية"

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عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اجتماعاً في مكتبه قبل ظهر اليوم، استكمالا للاجتماعات التنسيقية التي تعقد في وزارة الداخلية والبلديات وفي إطار المتابعة لكل الشؤون المرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات.



وخلال الاجتماع، أكد الوزير مولوي "الدور المحوري الذي يقوم به كل محافظ ضمن منطقته لتلبية الحاجات وتطبيقا للخطة الموضوعة من وزارة الداخلية والبلديات".



هذا وقدّم كل محافظ عرضاً مفصلاً لمدى الجهوزية في محافظاتهم والحاجات في ظل الظروف الراهنة وما قد تؤول اليه الأوضاع في حال تطورها.



من جهتها، أبدى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ميلاني هوكستين "استعداد برنامج الامم المتحدة الانمائي للتنسيق مع باقي وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان لتلبية حاجات المحافظات كافة".