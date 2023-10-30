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تحضروا.. انخفاض في الحرارة وأمطار!

30
OCTOBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية وأمطار متفرقة يتوقع ان تشتد احيانا في المناطق الشمالية مترافقة مع برق ورعد وضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس خريفى متقلب محليا ودافئ نسبيا  يسيطر على لبنان مع هطول بعض الأمطار المحلية بخاصة على المرتفعات الشمالية، وبقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، على أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي محدود الفعالية اعتبارا من يوم الثلاثاء بؤدي الى أمطار متفرقة وانخفاض في  درجات الحرارة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الاول  بين 21 و 29 في بيروت،  بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة، وهطول امطار متفرقة بخاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة تشتد احيانا.
الثلثاء:  غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية وأمطار متفرقة يتوقع ان تشتد احيانا في المناطق الشمالية مترافقة مع برق ورعد وضباب على المرتفعات .
الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وامطار خفيفة شمال البلاد وضباب على المرتفعات .
الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال و في الداخل مع ضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 18 الى 32 درجة. 
-الرياح السطحية: شمالية غربية و شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب بدءا من بعد الظهر.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  27 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  5,54
-ساعة غروب الشمس: 16,49

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