"الريجي" تسعى إلى تسلّم محاصيل بلدات جنوبية لم يتمكن المزارعون من إخراجها بسبب القصف"

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها انسجاما مع دورها الوطني استحدثت مراكز لتسلّم المحاصيل في قرى مجاورة لبلدات جنوبية غادرها عدد كبير من مزارعي التبغ فيها بسبب تعرّضها للقصف المستمر ولم يتمكنوا من اخراج محاصيلهم.

وأضافت "الريجي" في بيان أنها تتواصل مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع مخابرات الجيش "للمساعدة في إخراج المحاصيل من القرى التي يتعذر على مزارعيها دخولها"، بمواكبة قوات الطوارئ الدولية ، آمله في "أن يتسنى ذلك في اسرع وقت ممكن".

واشارت "الريجي" إلى أنها تسلّمت حتى تاريخه "نصف كميات البلدات الاكثر عرضة للقصف.