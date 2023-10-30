يصور مراكز المقاومة ويرسلها للعدو الاسرائيلي..!

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علمت «الجمهورية» من مصادر جنوبية موثوقة متابِعة للوضع الميداني، انّ المقاومة اوقفت قبل نحو اسبوعين في مدينة بنت جبيل شخصاً سورياً كان يقوم بالتصوير في المدينة وفي بعض القرى المحيطة، لا سيما لمراكز المقاومة، ويرسلها الى العدو الاسرائيلي. لكنها نَفت ما تردد عن توقيف اعداد كبيرة من السوريين، مؤكدة انه شخص واحد وليس ثلاثين كما تردّد عبر مواقع التواصل.

واشارت المصادر الى ان المقاومة وبلديات منطقة بنت جبيل قاموا بترحيل اعداد من السوريين، الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية او يُشتبه بأمرهم او ارتكبوا مخالفات كبيرة وفاضحة.

وجاء ذلك بعد معلومات ايضا عن «احتلال» سوريين لعدد من المنازل في بلدة رميش قرب بنت جبيل، تركها اصحابها، إمّا لاضطرارهم الى النزوح بسبب التصعيد الامني، او لأنهم اصلاً خارج البلدة او خارج لبنان. لكن جرى طردهم منها بسرعة، نظراً للمخاوف ممّا قد يرتكبونه.