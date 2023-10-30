الوطن السورية: المقاومة في جنوب لبنان تسخن المواجهة

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الوطن السورية: أمس شهدت الجبهة الشمالية لكيان العدو تسخيناً جديداً من قبل المقاومة في جنوب لبنان واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قوة مشاة إسرائيلية في المالكية وأوقعت فيها إصابات، كما استهدفت موقع السماقة في مزارع شبعا ‏المحتلة محققة إصابات مباشرة، كذلك استهدفت مسيّرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام.

وأعلنت المقاومة الإسلامية كذلك أن مجاهديها استهدفوا مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها إصابة مباشرة.

بالتزامن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفّارات الإنذار دوّت في منطقة الشمال في إصبع الجليل والجليل الأعلى، وفي كريات شمونة، حيث سقط صاروخان واندلع حريق في أحد المباني.

في غضون ذلك بالتزامن أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان مسؤوليتها عن قصف شمال فلسطين المحتلة بضربات صاروخية.

وأكّدت في بيانٍ أن صلياتها ستستمر وتزداد، «كلما أمعن العدو الصهيوني وتمادى في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وغزة»، مشدّدة على قدرتها على توسيع دائرة الرّد لثني الاحتلال عن عدوانه.