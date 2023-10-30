تلوح في الافق مؤشرات على لجم التصعيد

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

مضى يوم آخر من المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الجنوبية ولكنه تميّز باتّساع رقعة هذه المواجهات لتتجاوز المدى الجغرافي لقواعد الاشتباك المعمول بها بموجب القرار ١٧٠١، حيث بادرت "اسرائيل" إلى قصف مدفعي وجوي في عمق بعض المناطق الجنوبية، لتتلقى ردوداً صاروخية في عمق المنطقة الشمالية من الاراضي الفسطينية المحتلة ما أثار توقعات بأن تتّسِع تلك الرقعة أكثر فأكثر في قابل الايام، خصوصاً اذا استمر القصف الاسرائيلي التدميري لغزة ومحاولات اقتحامها التي فشلت حتى الآن. وفيما لاحَت في الافق مؤشرات على لجم التصعيد لَمسَتها مصادر قريبة من رئيس الحكومة الذي زار قطر أمس.