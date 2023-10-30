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عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 تشرين الأول 2023

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الأخبار: العدو في «الفخ»
بنود «هدنة الاسبوع» وتفاصيل المبادرة الفرنسية
غليان في الضفة... وتصعيد ضد الاحتلال الاميركي
استطلاع رأي اللبنانيين حول «طوفان الاقصى»
54% مع خيار المقاومة إشغال العدو على الحدود | 75% من اللبنانيين: لا حياد في الحرب على غزة

 

 

الديار: «إسرائيل» تعجز عن هجوم برّي شامل وتستبدله بتوغلات محدودة
إشارات لتبدّل المزاج الدولي الداعم لـ«تل ابيب»... إيران: لا نريد توسيع رقعة الحرب
مقتل 20 جندياً «إسرائيلياً» في عمليّات المقاومة جنوباً... و8 آلاف شهيد في غزة

 

 

النهار: احتدام ميداني جنوباً وميقاتي يبدأ تحركاً وقائياً من قطر

 

 


البناء: الدوحة: المفاوضات مستمرة لهدنة وتبادل… وواشنطن: مئة شاحنة يومياً إلى غزة المقاومة تحبط التوقعات حول العملية البرية للاحتلال في مواجهة نوعية في إيريز فيديو لثوانٍ لظل السيد نصرالله يشغل الكيان… فكيف مع إعلان ظهوره الجمعة؟

 

 

الجمهورية: التراشق جنوبًا يتجاوز قواعد الإشتباك
بايدن: لزيادة المساعدات إلى غزة

 

 


اللواء: الجنوب في دائرة الحرب الإستباقية.. ودعوات إسرائيلية لضم حزب الله إلى حماس

 

 


نداء الوطن: قطر نبّهت خلال زيارة ميقاتي من "عواقب وخيمة لتمدّد النزاع"
تحذير أميركي نهائي من الحرب ولمواكبة "معركة غزة" بانتخابات رئاسية

 

 

 

l'orient le jour: La confrontation Hezbollah-Israël entre dans une nouvelle phase

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