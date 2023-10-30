أسرار الصحف ليوم الأثنين 30 تشرين الأول 2023

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البناء: كواليس وخفايا

كواليس

قال خبراء في الحرب النفسية إن تدرج الحضور الإعلامي للسيد حسن نصرالله من الغياب والصمت الكاملين الى نشر خبر لقائه بقادة المقاومة في غزة مع صورة ثم رسالة بخط يده وتوقيعه بعنوان الطريق الى القدس وانتهاء بفيديو لعدة ثوان يصوّره وهو يعبر جانبياً قرب ملصق يحمل شعار حزب الله وفيه أن حزب الله هم الغالبون هي رسائل توحي بالدعوة للانتباه إلى رعب مقبل مع ظهور كامل أكد وظيفته حجم تأثيره في كيان الاحتلال.



خفايا

قال خبراء عسكريون إن ما شهده غلاف غزة طيلة نهار وليل أمس وليل أول أمس من هجمات برية يؤكد أن العملية البرية الشاملة التي تحدّث عنها جيش الاحتلال قد بدأت وأن الحديث عن مناورات برية يهدف للتخفيف من حجم الفشل وخطورة الخسائر، خصوصاً أن ما جرى في ثكنة ومعبر إيريز يعتبر ملحمة بطولية لمقاتلي القسام دمرت خلالها 12 دبابة وقتل 60 ضابطاً وجندياً بعد هجوم مركب لتطويق القوات المتقدمة وإبادتها.

اللواء: أسرار

لغز

لم «يقتنع» قطب نيابي بجواب مرجع حكومي عندما سأله عن مبرر إرسال رسالة ثانية حول التمديد لقائد الجيش إلى وزير العدل، الذي يتولى حقيبة الدفاع عند غياب الوزير الأصيل فقط!



همس

تتواصل الإتصالات الأميركية والأوروبية مع مسؤول أمني سابق لتبادل الرسائل مع جهات نافذة محلية وإقليمية في ملفات حساسة، على خلفية تطورات الحرب في غزة!

نداء الوطن: خفايا

اعتبر سياسي مخضرم أنّ المخارج التي تُطرَح لتفادي الفراغ في المؤسسة العسكرية، عبر سلة تعيينات متكاملة تشمل الجميع من دون استثناء، ليست أكثر من طبخة بحص بسبب رفض مرجعية نيابية لهذه السلة، بالإضافة إلى تحفظ سفارة دولة كبرى ونصيحتها للمعنيين بأن التلاعب بالمؤسسة العسكرية محفوف بالمخاطر على استقرار البلد.

بدأ بعض الأحزاب التواصل مع منظمات دولية تابعة للامم المتحدة تحت ستار جمعيات تابعة لتلك الاحزاب بهدف الحصول على حصص من المساعدات التي قد تخصص للنازحين، في ظل عدم توفر اعتمادات لدى الجهات المعنية لهذه الغاية.

تبيّن أنّ التفتيش المركزي كشف في تقرير صادر عنه أن منشآت النفط سددت نفقات سفر ومحروقات وضيافة، خاصة بالوزارة، بلغت قيمتها خلال العام 2022 حوالى المئة ألف دولار أميركي.